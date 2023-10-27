Кабмін виділив понад мільярд гривень Луганській області та десяткам громад

"Також ухвалюємо ще один документ, спрямований на підтримку регіонів. Цьогоріч ми передбачили більш ніж 23 млрд грн для громад, які зазнали найбільшого впливу від агресії Росії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це кошти на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування. Від початку року за цією програмою ми вже виплатили регіонам 14,7 млрд гривень.

"Сьогодні виділяємо ще 1 млрд 153 млн гривень для бюджету Луганської області та бюджетів 119 територіальних громад", - сказав Шмигаль.

Відбудова України

Мінцифри анонсувало програму "єВідновлення" для виплати компенсацій за зруйноване житло. На першому етапі кошти отримають українці, чиї домівки потребують косметичного ремонту. Максимальна сума виплати становить 200 тисяч гривень.

Також Шмигаль говорив, що українська програма "єВідновлення" має три етапи реалізації. На відшкодування за пошкоджене майно подано більше 50 тисяч заявок.