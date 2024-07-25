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Кабмін виділив 258 млн гривень для забезпечення водою Миколаєва та Кривого Рогу, - Шмигаль

Четвер 25 липня 2024 16:13
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Кабмін виділив 258 млн гривень для забезпечення водою Миколаєва та Кривого Рогу, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (kmu.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Кабінет міністрів України виділив 258 млн гривень для подальшої реалізації проекту забезпечення водою Миколаєва та Кривого Рогу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання Кабінету міністрів.

"На порядку денному сьогодні маємо важливі рішення, які також стосуються підтримки наших громад та регіонів. Так, Уряд виділяє 258 млн гривень для подальшої реалізації проекту забезпечення водою Миколаєва та Кривого Рогу", - сказав Шмигаль.

За його словами, кошти підуть на заходи, повʼязані з подачею води каналом Дніпро-Інгулець. Завдяки цьому проекту і Миколаїв, і Кривий Ріг будуть із водою.

Також, як розповів прем'єр, уряд ухвалив рішення про виділення додаткової субвенції для громад, які найбільше постраждали та зазнали найбільше негативного впливу у зв’язку з російською агресією.

"Мова йде про розподіл 286 млн гривень. Це важливий елемент підтримки цих громад. Зокрема, 5,6 млн гривень буде виділено громадам Херсонської області", - додав Шмигаль.

Проблеми з водопостачанням у Миколаєві

Нагадаємо, у квітні 2022 року російські терористи зруйнували водопровід, через який Миколаїв отримував питну воду.

Проблема з водою також погіршилась після того, як росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС у Херсонській області 6 червня 2023 року. Внаслідок цього частина територій Херсонській, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей була затоплена.

У березні цього року прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що у Миколаєві побудують новий водопровід, проект підготують в короткі терміни.

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Кабінет Міністрів України Кривий Ріг Миколаїв Денис Шмигаль
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