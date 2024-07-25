Кабмин выделил 258 млн гривен для обеспечения водой Николаева и Кривого Рога, - Шмыгаль
Кабинет министров Украины выделил 258 млн гривен для дальнейшей реализации проекта обеспечения водой Николаева и Кривого Рога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании Кабинета министров.
"На повестке дня сегодня есть важные решения, которые также касаются поддержки наших общин и регионов. Так, Правительство выделяет 258 млн гривен для дальнейшей реализации проекта обеспечения водой Николаева и Кривого Рога", - сказал Шмыгаль.
По его словам, средства пойдут на мероприятия, связанные с подачей воды по каналу Днепр-Ингулец. Благодаря этому проекту и Николаев и Кривой Рог будут с водой.
Также, как рассказал премьер, правительство приняло решение о выделении дополнительной субвенции для громад, которые больше всего пострадали и испытали наибольшее негативное влияние в связи с российской агрессией.
"Речь идет о распределении 286 млн гривен. Это важный элемент поддержки этих общин. В частности, 5,6 млн гривен будет выделено общинам Херсонской области", - добавил Шмыгаль.
Проблемы с водоснабжением в Николаеве
Напомним, в апреле 2022 года российские террористы разрушили водопровод, из-за которого Николаев получал питьевую воду.
Проблема с водой также усугубилась после того, как россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области 6 июня 2023 года. В результате часть территорий Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей была затоплена.
В марте этого года премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что в Николаеве построят новый водопровод, проект будет подготовлен в короткие сроки.
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