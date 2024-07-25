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Кабмин выделил 258 млн гривен для обеспечения водой Николаева и Кривого Рога, - Шмыгаль

Четверг 25 июля 2024 16:13
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Кабмин выделил 258 млн гривен для обеспечения водой Николаева и Кривого Рога, - Шмыгаль Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (kmu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Кабинет министров Украины выделил 258 млн гривен для дальнейшей реализации проекта обеспечения водой Николаева и Кривого Рога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании Кабинета министров.

"На повестке дня сегодня есть важные решения, которые также касаются поддержки наших общин и регионов. Так, Правительство выделяет 258 млн гривен для дальнейшей реализации проекта обеспечения водой Николаева и Кривого Рога", - сказал Шмыгаль.

По его словам, средства пойдут на мероприятия, связанные с подачей воды по каналу Днепр-Ингулец. Благодаря этому проекту и Николаев и Кривой Рог будут с водой.

Также, как рассказал премьер, правительство приняло решение о выделении дополнительной субвенции для громад, которые больше всего пострадали и испытали наибольшее негативное влияние в связи с российской агрессией.

"Речь идет о распределении 286 млн гривен. Это важный элемент поддержки этих общин. В частности, 5,6 млн гривен будет выделено общинам Херсонской области", - добавил Шмыгаль.

Проблемы с водоснабжением в Николаеве

Напомним, в апреле 2022 года российские террористы разрушили водопровод, из-за которого Николаев получал питьевую воду.

Проблема с водой также усугубилась после того, как россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области 6 июня 2023 года. В результате часть территорий Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей была затоплена.

В марте этого года премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что в Николаеве построят новый водопровод, проект будет подготовлен в короткие сроки.

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Кабинет Министров Украины Кривой Рог Николаев Денис Шмыгаль
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