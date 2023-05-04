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Кабмин выделит 1,5 млрд грн на обустройство укрытий в школах

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Четверг 04 мая 2023 03:19
Кабмин выделит 1,5 млрд грн на обустройство укрытий в школах Фото: школы получат 1,5 млрд грн на обустройство укрытий (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Кабинет Министров утвердил выделение местным бюджетам средств на обустройство безопасных условий в общеобразовательных учреждениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

В сообщении говорится, что у 30% школ Украины нет укрытий, поэтому между ними разделят субвенцию в размере 1,5 млрд грн на их создание.

"Эти средства распределены между областями на основе данных о количестве учащихся, обучающихся в дистанционном и смешанном форматах", - сообщил Министр образования и науки Оксен Лесной.

Напомним, что Кабмин создал комиссию по выделению средств на восстановление Украины.

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