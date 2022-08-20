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Кабмин вернул обязательность маркировки пищевых продуктов на украинском языке

Фото: украинский язык вернули на этикетки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров отменил возможность продажи пищевых продуктов, информация о которых изложена на языке, отличном от государственного. Норма была временно введена в условиях военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики.

В то же время пищевые продукты, ввезенные на территорию Украины с 9 марта по 1 декабря 2022 года, информация о которых изложена на языке, отличном от государственного, могут находиться в обращении до истечения минимального срока годности или предельного срока потребления (даты "употребить до").

Как напомнили в министерстве, для бесперебойного обеспечения населения страны продуктами питания в условиях военного положения Кабмин упростил требования по обязательной маркировке импортируемых пищевых продуктов на государственном языке.

"В настоящее время национальные предприятия способны в полном объеме обеспечить потребности украинских потребителей в безопасных и качественных пищевых продуктах с соблюдением требований пищевого законодательства", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным Госстата, в июле 2022 года в Украине больше всего подорожали овощи, яйца и гречка.

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Кабинет Министров Украины