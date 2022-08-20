Уряд повернув обов’язковість маркування харчових продуктів українською мовою

Кабінет міністрів скасував можливість продажу харчових продуктів, інформація про які викладена мовою, відмінною від державної. Норма була тимчасово введена в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства аграрної політики.

Водночас харчові продукти, ввезені на територію України з 9 березня по 1 грудня 2022 року, інформація про які викладена мовою, відмінною від державної, можуть перебувати в обігу до закінчення мінімального терміну придатності або граничного терміну споживання (дати "вжити до").

Як нагадали в міністерстві, для безперебійного забезпечення населення країни продуктами харчування в умовах воєнного стану Кабмін спростив вимоги щодо обов’язкового маркування імпортованих харчових продуктів державною мовою.

"Наразі національні підприємства здатні в повному обсязі забезпечити потребу українських споживачів в безпечних та якісних харчових продуктах з дотриманням вимог харчового законодавства", - йдеться в повідомленні.