Кабмин ведет переговоры с набсоветами госпредприятий по премиям

Кабинет министров Украины ведет переговоры со всеми наблюдательными советами государственных предприятий для решения вопроса премий. Об этом заявил председатель правительства Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.

Кабмин просит госпредприятия воздержаться от выплаты больших премий.

"По поводу государственных предприятий. Это бизнес. Нам нужно понять, что там работают не чиновники, и мы конкурировать на рынке труда. Мы как правительство уже приняли решение и обратились к каждой наблюдательного совета такого предприятия с просьбой воздержаться от выплаты больших премий. С каждой наблюдательным советом мы сейчас ведем переговоры для того, чтобы это упорядочить ", - заявил Гончарук.

"Параллельно с этим на будущее мы уже приняли решение, которым установили лимиты и ограничения для каждой государственной компании. Они значительно меньше, чем те, которые есть сейчас. Решение принято, все детали упорядоченные", - добавил он.

Напомним, Кабмин инициировал пересмотр зарплат топ-менеджеров государственных предприятий. По словам Гончарука, Министерству экономики поручено сформулировать предложения по пересмотру политики оплаты труда топ-менеджеров и наблюдательных советов.

Как писало РБК-Украина, правительство обратится к наблюдательному совету НАК "Нафтогаз Украины" с просьбой воздержаться от выплат крупных премий руководству этой компании.