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Кабмин вечером провел заседание по тарифам, - глава Минфина

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Киев, Среда 29 сентября 2021 22:36
Кабмин вечером провел заседание по тарифам, - глава Минфина Фото: министр финансов Украины Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Около 20:30 Кабинет министров провел внеочередное заседание правительства. Конкретные решения будут известны позже.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра финансов Украины Сергея Марченко во время эфира "Украина 24".

По словам Марченко, во время внеочередного заседания правительства, министры затронули вопросы газа, отопительного сезона и тарифов на коммунальные услуги.

"Вопросы те, которые больше всего беспокоят. Вопрос газа, вопрос нового отопительного сезона. Это то, что обсуждали на заседании правительства", - заявил Марченко.

Все подробности принятых решений обещают раскрыть позже.

"Дождитесь официальных публикаций", - добавил министр финансов.

Напомним, ранее в Кабмине заявили, что суммы в платежках не могут быть больше, чем рассчитано на основе годовых тарифов на газ.

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Кабинет Министров Украины Тарифы
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