Кабмин вечером провел заседание по тарифам, - глава Минфина

Около 20:30 Кабинет министров провел внеочередное заседание правительства. Конкретные решения будут известны позже.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра финансов Украины Сергея Марченко во время эфира "Украина 24".

По словам Марченко, во время внеочередного заседания правительства, министры затронули вопросы газа, отопительного сезона и тарифов на коммунальные услуги. "Вопросы те, которые больше всего беспокоят. Вопрос газа, вопрос нового отопительного сезона. Это то, что обсуждали на заседании правительства", - заявил Марченко. Все подробности принятых решений обещают раскрыть позже. "Дождитесь официальных публикаций", - добавил министр финансов.