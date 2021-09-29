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Кабмін ввечері провів засідання щодо тарифів, - глава Мінфіну

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Київ, Середа 29 вересня 2021 22:36
Кабмін ввечері провів засідання щодо тарифів, - глава Мінфіну Фото: міністр фінансів України Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Близько 20:30 Кабінет міністрів провів позачергове засідання уряду. Конкретні рішення будуть відомі згодом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра фінансів України Сергія Марченка під час ефіру "Україна 24".

За словами Марченка, під час позачергового засідання уряду, міністри порушили питання газу, опалювального сезону й тарифів на комунальні послуги.

"Питання ті, які найбільше турбують. Питання газу, питання нового опалювального сезону. Це те, що обговорювали на засіданні уряду", - заявив Марченко.

Усі подробиці ухвалених рішень обіцяють розкрити згодом.

"Дочекайтеся офіційних публікацій", - додав міністр фінансів.

Нагадаємо, раніше в Кабміні заявили, що суми в платіжках не можуть бути більшими, ніж розраховано на основі річних тарифів на газ.

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