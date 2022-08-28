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Кабмін удвічі підвищить компенсацію за прихисток переселенців

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Київ, Неділя 28 серпня 2022 21:00
Кабмін удвічі підвищить компенсацію за прихисток переселенців Фото: віце-прем'єр Ірина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)
Автор: Юлія Бойко

Кабінет міністрів має намір удвічі збільшити компенсацію тим людям, які прихистили внутрішніх переселенців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем'єра з питань реінтеграції Ірини Верещук на прес-підході у Миколаєві.

"Ми обговорили питання внесення змін до постанов, а це вже юрисдикція Кабінету міністрів України. Коли ми говоримо про те, що люди чекають, що програма "Прихисток" буде працювати, вона буде працювати настільки, що не 450, а 900 гривень будуть обов'язковими як компенсація від держави, щоб люди розмістили у себе чергових переселенців", - зазначила вона.

Зазначимо, на сьогодні ті, хто прихистив у себе переселенців, щомісяця отримують компенсацію в розмірі 450 гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення Росії понад 10 тисяч внутрішніх переселенців знайшли роботу за державною програмою.

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