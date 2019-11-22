Министр инфраструктуры инициировал отставку своего заместителя

Фото: Владислав Криклий (РБК-Украина)

Криклий отметил, что о коррупции Клитина должна сообщаеть компетентным органам, а не пранкерам

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что будет просить Кабинет министров уволить своего заместителя Александру Клитину из-за ее переписки с пранкером. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Криклия в Facebook.

По его словам, Клитина отказалась сама уходить в отставку.

"Заместители министра также занимают политические должности. Это значит, что если ты считаешь, что министра, в команде которого работаешь, ничего не интересует кроме того с чем мы боремся, цитирую: "которого, видимо интересует только заработок", ты, как заместитель министра, должен сообщить правоохранительным органами все известные факты для дальнейшего расследования и подать в отставку из-за категорического несогласия с такими вещами. Собственно, так я и предложил сделать Александре Клитиной. Она категорически отказалась и сказала, что не видит предпосылок для увольнения", - заявил Криклий.

Также он отметил, что Клитина должна сообщить о фактах злоупотребления или коррупции в ведомстве, то она должна обратиться в правоохранительные органы, а не к пранкеру Джокеру.

"Если у госпожи Клитиной есть реальные факты злоупотреблений или коррупции среди членов команды, я прошу так же сообщить их для расследования компетентным органам, считаю они имеют право знать больше Джокера", - отметил министр.

Отметим, что на днях народный депутат Антон Поляков обнародовал фрагмент разговора народных депутатов от "Слуги народа", в котором отмечается, что Клитина якобы получила свою должность через постель.

Впоследствии подключился пранкер Джокер, распространив переписку с Клитиной. Он посоветовал чиновнице написать о своей счастливой семье в социальной сети, и она послушно выполнила все советы, не заметив троллинга.

Напомним, нардеп Илья Кива 12 ноября пришел на заседание Верховной рады в маске Джокера. Он также подошел к трибуне с небольшой речью. Политик перебил нардепа Сергея Рудыка во время его выступления, положил маску на трибуну перед ним и сказал: "Это то, что следит за вами и то, что вас контролирует".