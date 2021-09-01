Кабмин уволил украинского уполномоченного по делам ЕСПЧ

Кабинет министров Украины уволил Ивана Лищину с должности уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Он также был заместителем главы Минюста.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко.
По его словам, правительство уволило Лищину с должности заместителя министра юстиции Украины - уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека.
Кроме того, Кабмин переназначил Владиславу Магалецкую главой Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. А также временно возложил исполнение обязанностей главы Государственной архитектурно-строительной инспекции на Сергея Галицына.