Кабмін звільнив українського уповноваженого у справах ЄСПЛ

Кабінет міністрів України звільнив Івана Ліщину з посади уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Він також був заступником голови Мін'юсту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа від "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка.
За його словами, уряд звільнив Ліщину з посади заступника міністра юстиції України - уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини.
Крім того, Кабмін перепризначив Владиславу Магалецьку голової Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. А також тимчасово поклав виконання обов'язків голови Державної архітектурно-будівельної інспекції на Сергія Галіцина.