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Кабмін звільнив українського уповноваженого у справах ЄСПЛ

Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів України звільнив Івана Ліщину з посади уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Він також був заступником голови Мін'юсту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа від "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка.

За його словами, уряд звільнив Ліщину з посади заступника міністра юстиції України - уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини.

Крім того, Кабмін перепризначив Владиславу Магалецьку голової Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. А також тимчасово поклав виконання обов'язків голови Державної архітектурно-будівельної інспекції на Сергія Галіцина.

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