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Кабмин уволил Гогилашвили, - источник

Автор: Владислав Красинский, Анастасия Рокитна

Кабинет министров уволил замглавы МВД Александра Гогилашвили. Вчера с таким требованием выступил президент Владимир Зеленский.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в правительстве.

Собеседник издания сообщил, что правительство приняло решение уволить Гогилашвили.

Скандал в зоне ООС

Заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили попал в скандал в зоне ООС. В сети появилось видео, на котором зафиксировано, как якобы Гогилашвили на одном из блокпостов в зоне проведения операции Объединенных сил ссорится со правоохранителями, которые попросили его предоставить документы для проверки.

Реакция президента

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал вокруг Александра Гогилашвили и требовал его увольнения.

"Прошу министра внутренних дел и Кабинет министров рассмотреть вопрос об увольнении замглавы МВД. Уверен, что соответствующее заявление уже написано самим заместителем", - заявил президент.

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Кабинет Министров УкраиныМинистерство внутренних дел Украины