Кабмин уволил Гогилашвили, - источник

Собеседник издания сообщил, что правительство приняло решение уволить Гогилашвили.

Скандал в зоне ООС

Заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили попал в скандал в зоне ООС. В сети появилось видео, на котором зафиксировано, как якобы Гогилашвили на одном из блокпостов в зоне проведения операции Объединенных сил ссорится со правоохранителями, которые попросили его предоставить документы для проверки.

Реакция президента

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал вокруг Александра Гогилашвили и требовал его увольнения.

"Прошу министра внутренних дел и Кабинет министров рассмотреть вопрос об увольнении замглавы МВД. Уверен, что соответствующее заявление уже написано самим заместителем", - заявил президент.