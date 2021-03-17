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Кабмин уволил главу "Укрзализныци", несмотря на запущенный процесс реформирования компании

Автор: Игорь Литвиненко

Кабинет министров согласовал досрочное прекращение полномочий главы правления "Укрзализныци" Владимира Жмака. Обязанности главы возложили на Ивана Юрика.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Василий Мокан.

Иван Юрик является членом правления "Укрзализныци".

Напомним, Владимир Жмак был назначен главой правления "Укрзализныци" 26 августа 2020 года. Ранее он работал в наблюдательном совете "Киевстара.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил ВСК по расследованию ситуации в УЗ предоставить в однодневный срок информацию по работе компании в 2015-2021 году.

"Укрзализныця" в рамках реформирования структуры компаний заявила о создании отдельной бизнес-вертикали грузовых перевозок, используя опыт развития стран мира. Соответствующее решение поддержало Министерство инфраструктуры.

В начале февраля наблюдательный совет АО "Укрзализныця" постановил отменить решение правления компании о создании филиала грузовых перевозок UZ Cargo, тем самым остановив реформу.

В конце января Верховная рада создала временную следственную комиссию для оценки предприятия и расследования злоупотреблений в 2017-2020 годах, соответственно, до старта работы в компании нынешнего главы.

Однако после первого заседания ВСК обратилась с запросом в Кабмин и набсовет УЗ дать оценку деятельности нынешнего главы УЗ Владимира Жмака, хотя он был назначен на эту должность лишь в конце 2020 года.

Глава УЗ назвал недоразумением запрос ВСК об оценке компетентности правления компании.

Ранее глава украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили заявил, что как только новый глава УЗ начал ломать коррупционные схемы, сразу появилась инициатива о его увольнении.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныУкрзализныцяувольнениеВладимир Жмак
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