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Премьер-министр требует от следственной комиссии в ВР проверить набсовет УЗ

Новина українською → Киев, Среда 17 марта 2021 12:02
Премьер-министр требует от следственной комиссии в ВР проверить набсовет УЗ Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина


Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Временной следственной комиссии ВР по расследованию ситуации в "Укрзализныце" предоставить в однодневный срок информацию по работе компании в 2015-2021 году.

Об этом идет речь в соответствующем обращении.

"Прошу в однодневный срок рассмотреть с учетом резолюций Премьер-министра Украины от 4.02.2021 №3982/1/1-21 и от 26.02.2021 №8110/1/1-21 в части предоставления информации про работу предприятия, начиная с 2015 года, в том числе наблюдательного совета АО "Укрзализныця" и правления АО "Укрзализныця"за период 2017-2021 год, и предоставить Кабинету министров проект ответа Временной следственной комиссии".

Напомним, в начале февраля наблюдательный совет АО "Укрзализныця" постановил отменить решение правления компании о создании филиала грузовых перевозок UZ Cargo, тем самым остановив реформу.

В конце января Верховная рада создала временную следственную комиссию для оценки предприятия и расследования злоупотреблений в 2017-2020 годах.

После первого заседания ВСК обратилась с запросом в Кабмин и набсовет УЗ дать оценку деятельности нынешнего главы УЗ Владимира Жмака, хотя он был назначен на эту должность лишь в конце 2020 года. Глава УЗ назвал недоразумением запрос ВСК об оценке компетентности правления компании.

Ранее глава украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили заявил, что как только новый глава УЗ начал ломать коррупционные схемы, сразу появилась инициатива о его увольнении.

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