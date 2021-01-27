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Кабмин уволил главу Госагентства зоны отчуждения

Киев, Среда 27 января 2021 15:29
Кабмин уволил главу Госагентства зоны отчуждения
Фото: Сергей Калашник (undicz.dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Украины уволил Сергея Калашника с должности главы Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения. Также правительство назначило временного главу агентства.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Василий Мокан в Facebook.

Временно исполняющим обязанности главы ГАЗО назначили первого заместителя ведомства Андрея Пляцко.

Напомним, Калашника назначили главой Госагентства по управлению зоной отчуждения весной 2020 года. Он выиграл конкурс на эту должность. До этого Калашник исполнял обязанности генерального директора Чернобыльской АЭС.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров согласовал назначение нового глав Черкасской ОГА. Им может стать бывший шоумен, а сейчас народный депутат Александр Скичко.

Кроме того, Зеленский назначил нового главу Запорожской областной государственной администрации, им стал Александр Старух, который уже возглавлял областную администрацию с сентября 2008 по март 2010 года.

Добавим, что ранее президент назначил Андрея Бойчука новым главой Ивано-Франковской ОГА.

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Новости Украины Политика зона отчужденияКабинет Министров Украины

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