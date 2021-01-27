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Кабмін звільнив главу Держагентства зони відчуження

Київ, Середа 27 січня 2021 15:29
Кабмін звільнив главу Держагентства зони відчуження
Фото: Сергій Калашник (undicz.dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів України звільнив Сергія Калашника з посади голови Державного агентства України з управління зоною відчуження. Також уряд призначив тимчасового главу агентства.

Про це повідомив представник уряду у Верховній раді Василь Мокан у Facebook.

Тимчасово виконуючим обов'язки голови ГАЗО призначили першого заступника відомства Андрія Пляцка.

Нагадаємо, Калашника призначили главою Держагентства з управління зоною відчуження навесні 2020 року. Він виграв конкурс на цю посаду. До цього Калашник виконував обов'язки генерального директора Чорнобильської АЕС.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів погодив призначення нового голів Черкаської ОДА. Ним може стати колишній шоумен, а зараз народний депутат Олександр Скічко.

Крім того, Зеленський призначив нового голову Запорізької обласної державної адміністрації, ним став Олександр Старух, який вже очолював обласну адміністрацію з вересня 2008 по березень 2010 року.

Додамо, що раніше президент призначив Андрія Бойчука новим головою Івано-Франківської ОДА.

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