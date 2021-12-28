Кабмин уволил Гарбарука с должности заместителя главы Минобразования

"Только что заместитель министра образования Игорь Гарбарук был уволен Кабмином по его заявлению", - написала она.

Предыстория

Недавно во Львове состоялся визит заместителя министра образования и науки Украины Игоря Гарбарука к мэру города Андрею Садовому.

После чего в соцсетях появились снимки, сделанные во время визита, где на них рядом с чиновниками была женщина, помощница заместителя главы Минобразования, в платье с откровенным декольте.

После чего стало известно, что ею оказалась 27-летняя юристка Кристина Тишкун. Она сама выложила фото в своем Instagram-аккаунте, но после волны критики, по поводу ее наряда, она закрыла свою страницу.

Сам Гарбарук пока никак не комментирует скандал.