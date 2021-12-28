RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Кабмін звільнив Гарбарука з посади заступника глави Міносвіти

Автор: Марія Кучерявець

Кабінет міністрів звільнив заступника глави Міністерства освіти й науки Ігоря Гарбарука. Його було звільнено за власним бажанням

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа "Слуги народу" Юлію Гришину в її Telegram-каналі.

"Щойно заступника міністра освіти Ігора Гарбарука було звільнено Кабміном за його заявою", - написала вона.

Передісторія

Нещодавно у Львові відбувся візит заступника міністра освіти й науки України Ігоря Гарбарука до мера міста Андрія Садового.

Після чого у соцмережах з'явилися знімки, зроблені під час візиту, де на них поруч із чиновниками була жінка, помічниця заступника глави Міносвіти, у сукні з відвертим декольте.

Після чого стало відомо, що нею виявилася 27-річна юристка Христина Тишкун. Вона сама виклала фото у своєму Instagram-акаунті, але після хвилі критики, щодо її вбрання, вона закрила свою сторінку.

Сам Гарбарук поки що ніяк не коментує скандал.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів УкраїниМіносвіти