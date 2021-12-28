Кабмін звільнив Гарбарука з посади заступника глави Міносвіти

"Щойно заступника міністра освіти Ігора Гарбарука було звільнено Кабміном за його заявою", - написала вона.

Передісторія

Нещодавно у Львові відбувся візит заступника міністра освіти й науки України Ігоря Гарбарука до мера міста Андрія Садового.

Після чого у соцмережах з'явилися знімки, зроблені під час візиту, де на них поруч із чиновниками була жінка, помічниця заступника глави Міносвіти, у сукні з відвертим декольте.

Після чого стало відомо, що нею виявилася 27-річна юристка Христина Тишкун. Вона сама виклала фото у своєму Instagram-акаунті, але після хвилі критики, щодо її вбрання, вона закрила свою сторінку.

Сам Гарбарук поки що ніяк не коментує скандал.