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Кабмин уволил четырех заместителей министра образования

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У врио министра образования осталось два заместителя

Кабинет министр уволил четырех заместителей министра образования. Также правительство приняло ряд других кадровых назначений.

Об этом в Facebook написал представитель Кабинета министров в Верховной раде Василий Мокан.

В частности, с должностей заместителей главы Минобразования были уволены:

  • Юрий Полюхович (первый заместитель);
  • Петр Коржевский;
  • Егор Стадный;
  • Максим Ярмистый.

Кроме этого были уволены:

  • Геннадий Заболотный - с должности заместителя Министра Кабмина;
  • Павел Полянский - с должности государственного секретаря Минобразования;
  • Максим Малашкин - с должности председателя Государственной инспекции энергетического надзора Украины;
  • Александр Погорелый - с должности председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте;
  • Владислав Машкин - с должности заместителя председателя правления Пенсионного фонда Украины.

Также были назначены:

  • Сергей Орлов - заместителем Министра юстиции Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
  • Игорь Дегнер - заместителем главы Государственной службы Украины по вопросам труда.
  • Павел Полянский - заместителем Государственного секретаря Кабмина;
  • Светлана Криштоф - временным исполняющим обязанности госсекретаря Минобразования;
  • Роман Бондар - врио главы Государственной инспекции энергетического надзора Украины;
  • Никита Лугунин - врио главы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте;
  • Олега Кочерга - первым замом главы Закарпатской ОГА;
  • Игорь Гоцул - первым заместителем главы Государственной службы Украины по вопросам труда.

Отметим, всего у министра образования было шесть заместителей. Свои должности сохранили Любомира Мандзий и Светлана Даниленко.

Напомним, 25 июня Кабмин назначил Сергея Шкарлета временным исполняющим обязанности министра образования.

Перед этим профильный комитет Верховной рады не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность министра образования из-за его политического прошлого.

Автор: Игорь Литвиненко

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