Кабмин уволил четырех заместителей министра образования

У врио министра образования осталось два заместителя
Кабинет министр уволил четырех заместителей министра образования. Также правительство приняло ряд других кадровых назначений.
Об этом в Facebook написал представитель Кабинета министров в Верховной раде Василий Мокан.
В частности, с должностей заместителей главы Минобразования были уволены:
- Юрий Полюхович (первый заместитель);
- Петр Коржевский;
- Егор Стадный;
- Максим Ярмистый.
Кроме этого были уволены:
- Геннадий Заболотный - с должности заместителя Министра Кабмина;
- Павел Полянский - с должности государственного секретаря Минобразования;
- Максим Малашкин - с должности председателя Государственной инспекции энергетического надзора Украины;
- Александр Погорелый - с должности председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте;
- Владислав Машкин - с должности заместителя председателя правления Пенсионного фонда Украины.
Также были назначены:
- Сергей Орлов - заместителем Министра юстиции Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
- Игорь Дегнер - заместителем главы Государственной службы Украины по вопросам труда.
- Павел Полянский - заместителем Государственного секретаря Кабмина;
- Светлана Криштоф - временным исполняющим обязанности госсекретаря Минобразования;
- Роман Бондар - врио главы Государственной инспекции энергетического надзора Украины;
- Никита Лугунин - врио главы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте;
- Олега Кочерга - первым замом главы Закарпатской ОГА;
- Игорь Гоцул - первым заместителем главы Государственной службы Украины по вопросам труда.
Отметим, всего у министра образования было шесть заместителей. Свои должности сохранили Любомира Мандзий и Светлана Даниленко.
Напомним, 25 июня Кабмин назначил Сергея Шкарлета временным исполняющим обязанности министра образования.
Перед этим профильный комитет Верховной рады не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность министра образования из-за его политического прошлого.
Автор: Игорь Литвиненко