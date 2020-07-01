Кабмин уволил четырех заместителей министра образования

Фото: Кабмин (РБК-Украина)

У врио министра образования осталось два заместителя

Кабинет министр уволил четырех заместителей министра образования. Также правительство приняло ряд других кадровых назначений.

Об этом в Facebook написал представитель Кабинета министров в Верховной раде Василий Мокан.

В частности, с должностей заместителей главы Минобразования были уволены:

Юрий Полюхович (первый заместитель);

Петр Коржевский;

Егор Стадный;

Максим Ярмистый.

Кроме этого были уволены:

Геннадий Заболотный - с должности заместителя Министра Кабмина;

Павел Полянский - с должности государственного секретаря Минобразования;

Максим Малашкин - с должности председателя Государственной инспекции энергетического надзора Украины;

Александр Погорелый - с должности председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте;

Владислав Машкин - с должности заместителя председателя правления Пенсионного фонда Украины.

Также были назначены:

Сергей Орлов - заместителем Министра юстиции Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

Игорь Дегнер - заместителем главы Государственной службы Украины по вопросам труда.

Павел Полянский - заместителем Государственного секретаря Кабмина;

Светлана Криштоф - временным исполняющим обязанности госсекретаря Минобразования;

Роман Бондар - врио главы Государственной инспекции энергетического надзора Украины;

Никита Лугунин - врио главы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте;

Олега Кочерга - первым замом главы Закарпатской ОГА;

Игорь Гоцул - первым заместителем главы Государственной службы Украины по вопросам труда.

Отметим, всего у министра образования было шесть заместителей. Свои должности сохранили Любомира Мандзий и Светлана Даниленко.

Напомним, 25 июня Кабмин назначил Сергея Шкарлета временным исполняющим обязанности министра образования.

Перед этим профильный комитет Верховной рады не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность министра образования из-за его политического прошлого.

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Автор: Игорь Литвиненко