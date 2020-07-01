Кабмін звільнив чотирьох заступників міністра освіти

Фото: Кабмін (РБК-Україна)

У т.в.о. міністра освіти залишилося два заступника

Кабінет міністр звільнив чотирьох заступників міністра освіти. Також уряд прийняв ряд інших кадрових призначень.

Про це у Facebook написав представник Кабінету міністрів у Верховній раді Василь Мокан.

Зокрема, з посад заступників глави Міносвіти були звільнені:

Юрій Полюхович (перший заступник);

Петро Коржевський;

Єгор Стадний;

Максим Ярмистий.

Крім цього були звільнені:

Геннадій Заболотний - з посади заступника Міністра Кабміну;

Павло Полянський - з посади державного секретаря Міносвіти;

Максим Малашкин - з посади голови Державної інспекції з енергетичного нагляду України;

Олександр Погорілий - з посади голови Державної служби України з безпеки на транспорті;

Владислав Машкін - з посади заступника голови правління Пенсійного фонду України

Також були призначені:

Сергій Орлов - заступником Міністра юстиції України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації;

Ігор Дегнер - заступником голови Державної служби України з питань праці.

Павло Полянський - заступником Державного секретаря;

Світлана Криштоф - тимчасовим виконуючим обов'язки держсекретаря Міносвіти;

Роман Бондар - т.в.о. голови Державної інспекції з енергетичного нагляду України;

Микита Лугунин - т.в.о. голови Державної служби України з безпеки на транспорті;

Олега Кочерга - першим заступником голови Закарпатської ОДА;

Ігор Гоцул - першим заступником голови Державної служби України з питань праці

Зазначимо, всього у міністра освіти було шість заступників. Свої посади зберегли Любомира Мандзій і Світлана Даниленко.

Нагадаємо, 25 червня Кабмін призначив Сергія Шкарлета тимчасовим виконуючим обов'язки міністра освіти.

Перед цим профільний комітет Верховної ради не підтримав кандидатуру Шкарлета на посаду міністра освіти через його політичного минулого.

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Автор: Игорь Литвиненко