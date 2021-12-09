UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Кабмин уволил Божка с должности замглавы МИД

Автор: Илона Свиридова

Кабинет министров Украины уволил Егора Божка с должности замминистра иностранных дел. Ранее он написал заявление об уходе по собственному желанию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

По его словам, сегодняшним решением Божок уволен с должности заместителя министра иностранных дел Украины.

Кроме того, сегодня правительство утвердило решение наблюдательного Совета бизнес-омбудсмена по избранию бизнес-омбудсменом Романа Ващука.

Напомним, ранее сообщалось, что Божок подал в отставку с должности замминистра иностранных дел.

Его назначили заместителем министра иностранных дел в марте 2019 года еще при министре Павле Климкине. До этого он занимал должность главы Службы внешней разведки, с которой был уволен указом тогдашнего президента Петра Порошенко. После стало известно, что Божок фигурирует в одном из уголовных дел против бывшего президента.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров УкраиныМИД Украины