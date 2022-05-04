Уряд збільшив допомогу дітям, за яких не сплачують аліментів

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме. Максимальна сума допомоги становитиме 2618 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

Рішенням уряду визначено, що тимчасова державна допомога призначатиметься з урахуванням матеріального стану сім’ї, у якій виховується дитина, в розмірі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Максимальний розмір тимчасової допомоги для дітей віком до 6 років становитиме 2100 грн, для дітей віком від 6 до 18 років 2618 грн.

Також буде проведено з 1 січня 2022 року перерахунок розміру тимчасової державної допомоги, виплату якої було проведено у січні 0 травні 2022 року, із урахуванням виплачених сум цієї допомоги.

Нагадаємо, в січні Верховна рада збільшила мінімальний розмір аліментів на дитину. Зокрема, передбачено, що мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину, що стягується з її матері, батька, не може бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку для забезпечення її розвитку.