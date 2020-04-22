Кабмин увеличил срок задолженности за коммуналку при получении субсидий

Кабинет министров увеличил с двух до трех месяцев срок задолженности за житлово-коммунальные услуги, при котором может быть назначена субсидия. Соответствующая норма содержится в постановлении "Некоторые вопросы социальной поддержки семей с детьми".

Как отметила во время заседания правительства министр социальной политики Марина Лазебная, сейчас действует норма, если просроченная задолженность за коммуналку больше двух месяцев, то субсидия не переназначается.

"Мы знаем, что карантин продолжается, поэтому мы предлагаем увеличить с двух до трех месяцев", - сказала она.

Напомним, по данным Госстата, задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец февраля 2020 года составила 66,7 млрд грн, что на 0,3 млрд грн меньше, чем месяцем ранее (67 млрд грн). Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в феврале 2020 года составили 19,6 млрд грн, что на 16,2% меньше, чем в январе

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров принял решение о продолжение карантина в Украине до 11 мая.