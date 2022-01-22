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Кабмин увеличил перечень агрокомпаний, получающих льготы на газ

Автор: Артем Горовенко

Министерство аграрной политики увеличило список агрокомпаний и агрохолдингов, которые претендуют на "социальный" газ по льготным ценам.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт ведомства.

"К торгам по продаже газа собственной добычи на февраль допущено 256 предприятий, осуществляющих производство социально значимых продовольственных товаров", - говорится в сообщении.

В январе к торгам допустили 100 компаний.

Новый список включил в себя птицефабрики и молочные заводы с годовым оборотом 2-3 млрд грн.

В частности, льготу получил завод "Данон" в Кременчуге, Яготынский маслозавод, которые в прошлом году заработали 1,5 и 3,6 млрд грн соответственно.

Льгот также получили компании нардепа Степана Ивахива, аффилированные с сетью АЗС WOG. Это "Дубномолоко" и "Клуб Сыра", которые претендую на более полумиллиона куб. м газа.

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