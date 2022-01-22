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Кабмін збільшив перелік агрокомпаній, які отримують пільги на газ

Автор: Артем Горовенко

Міністерство аграрної політики збільшило список агрокомпаній і агрохолдингів, які претендують на "соціальний" газ за пільговими цінами.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт відомства.

"До торгів з продажу газу власного видобутку на лютий допущено 256 підприємств, що здійснюють виробництво соціально значущих продовольчих товарів", - йдеться в повідомленні.

У січні до торгів допустили 100 компаній.

Новий список містить птахофабрики й молочні заводи з річним оборотом 2-3 млрд грн.

Зокрема, пільгу отримав завод "Данон" у Кременчуці, Яготинський маслозавод, які торік заробили 1,5 та 3,6 млрд грн відповідно.

Пільг також отримали компанії нардепа Степана Івахіва, афілійовані з мережею АЗС WOG. Це "Дубномолоко" і "Клуб сиру", які претендую на понад півмільйона куб.м газу.

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