Кабмин увеличил бюджет Пенсионного фонда Украины: на что пойдут 18,5 млрд гривен

Кабинет министров Украины внес изменения в бюджет Пенсионного фонда Украины на 2021 год. Размер доходов и расходов увеличен на 18,5 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 6 октября, которое транслировалось на Youtube .

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, с учетом повышения пенсий отдельных категорий лиц потребность в дополнительных ассигнованиях для обеспечения этих выплат составляет 18,5 млрд гривен. Дополнительные расходы для обеспечения ежемесячной доплаты к пенсиям, назначенных военнослужащим полицейским с 1 июля, до конца 2021 года составят 5,3 млрд гривен.

Общая сумма увеличения расходов за счет собственных доходов Пенсионного фонда составляет 12,5 млрд грн. Остальная часть средств будет обеспечена средствами государственного бюджета.

В итоге доходы и расходы Пенсионного фонда вырастут с 498,3 до 516,8 млрд гривен. Из них собственных доходы ПФУ с учетом остатка увеличатся с 328,0 млрд гривен до 341,2 млрд гривен, расходы из бюджета с 167,3 млрд гривен до 172,7 млрд гривен.