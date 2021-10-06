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Кабмин увеличил бюджет Пенсионного фонда Украины: на что пойдут 18,5 млрд гривен

Новина українською →
Украина, Среда 06 октября 2021 13:31
Кабмин увеличил бюджет Пенсионного фонда Украины: на что пойдут 18,5 млрд гривен Фото: бюджет Пенсионного фонда увеличили на 18,5 млрд гривен (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины внес изменения в бюджет Пенсионного фонда Украины на 2021 год. Размер доходов и расходов увеличен на 18,5 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 6 октября, которое транслировалось на Youtube.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, с учетом повышения пенсий отдельных категорий лиц потребность в дополнительных ассигнованиях для обеспечения этих выплат составляет 18,5 млрд гривен. Дополнительные расходы для обеспечения ежемесячной доплаты к пенсиям, назначенных военнослужащим полицейским с 1 июля, до конца 2021 года составят 5,3 млрд гривен.

Общая сумма увеличения расходов за счет собственных доходов Пенсионного фонда составляет 12,5 млрд грн. Остальная часть средств будет обеспечена средствами государственного бюджета.

В итоге доходы и расходы Пенсионного фонда вырастут с 498,3 до 516,8 млрд гривен. Из них собственных доходы ПФУ с учетом остатка увеличатся с 328,0 млрд гривен до 341,2 млрд гривен, расходы из бюджета с 167,3 млрд гривен до 172,7 млрд гривен.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2021 год с дефицитом в размере 21,7 млрд гривен.

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