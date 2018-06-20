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Кабмин утвердил стратегию развития ОПК до 2028

НовостиПолитика    20.06.2018 - 12:28
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Правительство переходит ко второму этапу реформы оборонно-промышленного комплекса

Кабинет министров Украины утвердил стратегию развития оборонно-промышленного комплекса на период до 2028 года. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Отметим, стратегия разработана Министерством экономического развития торговли Украины для выполнения Концепции развития сектора безопасности и обороны, утвержденной указом президента от 14 марта 2016 № 92/2016.

Целью принятия стратегии является определение долгосрочных приоритетов государственной военно-промышленной политики, а также направлений реализации среднесрочных реформ оборонно-промышленного комплекса Украины.

Принятие проекта позволит начать второй этап реформы оборонно-промышленного комплекса, основные задачи которого сформированы на основании анализа результатов реализации первого этапа (2016-2017 годы), а также позволит завершить его институциональную перестройку.

 

Фото: стратегия развития ОПК до 2028 года

Напомним, ранее сообщалось, что Украина рассматривает возможность совместного производства бронетехники с Таиландом.  

 

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Теги публикации: Кабинет Министров Украины, ОПК, стратегия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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