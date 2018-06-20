Кабмин утвердил стратегию развития ОПК до 2028

Правительство переходит ко второму этапу реформы оборонно-промышленного комплекса
Кабинет министров Украины утвердил стратегию развития оборонно-промышленного комплекса на период до 2028 года. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.
Отметим, стратегия разработана Министерством экономического развития торговли Украины для выполнения Концепции развития сектора безопасности и обороны, утвержденной указом президента от 14 марта 2016 № 92/2016.
Целью принятия стратегии является определение долгосрочных приоритетов государственной военно-промышленной политики, а также направлений реализации среднесрочных реформ оборонно-промышленного комплекса Украины.
Принятие проекта позволит начать второй этап реформы оборонно-промышленного комплекса, основные задачи которого сформированы на основании анализа результатов реализации первого этапа (2016-2017 годы), а также позволит завершить его институциональную перестройку.
Фото: стратегия развития ОПК до 2028 года
Напомним, ранее сообщалось, что Украина рассматривает возможность совместного производства бронетехники с Таиландом.