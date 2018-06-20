Кабмін затвердив стратегію розвитку ОПК до 2028

Уряд переходить до другого етапу реформи оборонно-промислового комплексу
Кабінет міністрів України затвердив стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу на період до 2028 року. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.
Зазначимо, що стратегія розроблена Міністерством економічного розвитку і торгівлі України для виконання Концепції розвитку сектору безпеки і оборони, затвердженої указом президента від 14 березня 2016 № 92/2016.
Метою прийняття стратегії є визначення довгострокових пріоритетів державної військово-промислової політики, а також напрямів реалізації середньострокових реформ оборонно-промислового комплексу України.
Прийняття проекту дозволить розпочати другий етап реформи оборонно-промислового комплексу, основні завдання якого сформовані на підставі аналізу результатів реалізації першого етапу (2016-2017 роки), а також дозволить завершити його інституційну перебудову.
Фото: стратегія розвитку ОПК до 2028 року
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна розглядає можливість спільного виробництва бронетехніки з Таїландом.