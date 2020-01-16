Кабмин утвердил список дорог для ремонта в 2020 году, - Юрий Голик

Фото: Юрий Голик (пресс-служба)

Советник премьера сообщил, что на 2020-й год в Дорожном фонде заложено более 66 млрд грн на ремонт дорог

На заседании Кабмина, состоявшемся 14 января, утвержден перечень дорог, которые будут ремонтироваться "Укравтодором" в 2020 году. В частности, значительное количество дорог будет построено в Днепропетровской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник премьер-министра Юрий Голик.

"Отличные новости для ставшей мне родной Днепропетровской области. После нескольких лет, когда Укравтодор область не замечал и финансировал ее по остаточному принципу, в этом году уже есть финансирование на ремонт следующих дорог: Объездная Днепра, Днепр – Решетиловка,Днепр – Никополь,Днепр - Кривой Рог, Кропивницкий - Кривой Рог. Эта же дорога, но ее часть, проходящая по Кировоградской области, есть в финансировании по этой области тоже", - отметил Голик.

На 2020-й год в Дорожном фонде заложено более 66 млрд грн. Из них на дороги 31,5 млрд грн - это бюджетные средства, еще 20,5 млрд грн - средства международных организаций. Правительство поставило перед собой цель построить и отремонтировать не менее 4 тысяч километров дорог по всей Украине.

По словам Голика, это только первый источник финансирования дорог "Укравтодора", будут еще два, над которыми ведется работа прямо сейчас. Но уже в первом транше объем финансирования больше, чем за весь прошлый год.

"Техническая и процедурная работа над каждой дорогой уже идет полным ходом. Но это только начало", - подчеркнул Голик.

Как ранее заявил советник премьер-министра Юрий Голик, тысячи единиц техники, сотни асфальтобетонных заводов по всей Украине уже готовы к старту так называемой "Большой Стройки". Под "Большой стройкой" подразумевается строительство во всех регионах Украины сотен школ, детсадов, стадионов, а также капитальный ремонт и строительство тысяч километров дорог.