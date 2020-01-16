Кабмін затвердив список доріг для ремонту у 2020 році, - Юрій Голик

Фото, Юрій Голик (прес-служба)

Радник прем'єра повідомив, що на 2020 й рік в Дорожньому фонді закладено понад 66 млрд грн на ремонт доріг

На засіданні Кабміну, яке відбулося 14 січня, затверджено перелік доріг, які будуть ремонтуватися "Укравтодором" в 2020 році. Зокрема, значна кількість доріг буде побудованав Дніпропетровській області. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив радник прем'єр-міністра Юрій Голик.

"Чудові новини для Дніпропетровської області, яка стала мені рідною. Після декількох років, коли «Укравтодор»область не помічав і фінансував її за залишковим принципом, в цьому році вже є фінансування на ремонт наступних доріг: Об'їзна Дніпра, Дніпро – Решетилівка, Дніпро – Нікополь,Дніпро - Кривий Ріг, Кропивницький - Кривий Ріг. Ця ж дорога, але її частина, що проходить по Кіровоградській області, є уфінансуванні з цієї області теж", - зазначив Голик.

На 2020 рік в Дорожньому фонді закладено понад 66 млрд грн. З них на дороги 31,5 млрд грн - це бюджетні кошти, ще 20,5 млрд грн - кошти міжнародних організацій. Уряд поставив перед собою мету побудувати і відремонтувати не менше 4 тисяч кілометрів доріг по всій Україні.

За словами Голика, це тільки першеджерело фінансування доріг «Укравтодору», будуть ще два, над якими ведеться робота прямо зараз. Але вже в першомутраншіобсяг фінансування більший, ніж за весь минулий рік.

"Технічна і процедурна робота над кожною дорогою вже йде повним ходом. Але це тільки початок", - підкреслив Голик.

Як раніше заявив радник прем'єр-міністра Юрій Голик, тисячі одиниць техніки, сотні асфальтобетонних заводів по всій Україні вже готові до старту так званого«Великого Будівництва». Під «Великий Будівництвом» мається на увазі будівництво в усіх регіонах України сотень шкіл, дитсадків, стадіонів, а також капітальний ремонт і будівництво тисяч кілометрів доріг