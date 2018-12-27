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Кабмін затвердив процедуру аудиту Пенсійного фонду

Новини » Політика    27.12.2018 - 12:21
Кабмін затвердив процедуру аудиту Пенсійного фонду
Ілюстративне фото (facebook.com/pfu.gov.ua)

Затверджений порядок регламентує фінансовий аудит Пенсійного фонду

Кабінет міністрів України затвердив порядок фінансового аудиту Пенсійного фонду та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

В уряді зазначили, що порядок проведення фінансового аудиту Пенсійного фонду України та фондів соцстраху Державною аудиторською службою та її органами розроблено для реалізації органами фінансового контролю повноважень, а також для уніфікації підходів до аудиту фондів соціального та пенсійного страхування.

Порядок регламентує етапи проведення аудиту, методи і механізм планування та організації перевірок. Також порядок встановлює, що загальний строк аудиту не повинен перевищувати 90 робочих днів.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, в листопаді головою Пенсійного фонду призначили Євгена Капинуса.

РБК-Україна писало, що у Пенсійного фонду в липні виникли проблеми з виплатою пенсій. У Міністерстві фінансів повідомили, що свої зобов'язання в частині дотацій виконали в повному обсязі, перерахувавши у січні-липні 83,4 млрд гривень. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман запевнив, що ініціює службове розслідування.

 

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