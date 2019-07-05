Кабмин утвердил правила предоставления услуг по водоснабжению

Документом также утверждаются типовые договоры о предоставлении соответствующих услуг
Кабинет министров одобрил проект постановления об утверждении правил предоставления услуг по централизованному водоснабжению и водоотведению. Такое решение правительство приняло в ходе сегодняшнего заседания, передает корреспондент РБК-Украина.
Принятие постановления позволит урегулировать отношения между субъектом хозяйствования, предметом деятельности которого является предоставление услуг по централизованному водоснабжению и водоотведению, и потребителем, который получает или намеревается получать услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению.
Законом "О жилищно-коммунальных услугах" предусмотрено, что договоры о предоставлении жилищно-коммунальных услуг заключаются в соответствии с типовыми или примерными договорами, утвержденными Кабмином или другими уполномоченными законом государственными органами в соответствии с законом.
Согласно ч.1 статьи 4 Закона о ЖКУ к полномочиям правительства относится утверждение правил предоставления (поставки) коммунальных услуг (кроме услуг по поставке на распределение природного газа и по снабжению и распределению электрической энергии) и услуг по управлению многоквартирным домом, а также утверждение типовых договоров о предоставлении (поставке) КУ и услуг по управлению многоквартирным домом.
Проектом постановления в частности утверждаются:
Напомним, Кабмин предлагает Верховной раде принять законопроект, которым предусматривается открытие данных всех поставщиков жилищно-коммунальных услуг.
Как писало РБК-Украина ранее, правительство в пятницу, 5 июля, открыло реестр владельцев теплокоммунэнерго по всей стране и начал массовые проверки формирования тарифов на местах.