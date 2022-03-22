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Кабмин утвердил порядок выплат по 6500 гривен предприятиям за трудоустройство переселенцев

Фото: 6500 гривен будут выплачиваться за трудоустройство беженцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров одобрил порядок компенсации работодателю затрат на оплату труда за трудоустройство внутренне перемещенных лиц из-за боевых действий во время военного положения в Украине. Выплачивать будут по 6500 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Правительства от 20 марта 2022 г. № 331.

Компенсация расходов предоставляется работодателю за каждое трудоустроенное лицо на условиях срочного или бессрочного трудового договора (контракта), гиг-контракта, в том числе по совместительству.

Компенсация расходов предоставляется в размере 6500 гривен ежемесячно за каждое трудоустроенное лицо, за которого работодателем уплачивается единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование, на период военного времени и в течение 30 календарных дней после его отмены или прекращения.

Общая продолжительность предоставления компенсации расходов не может превышать двух месяцев со дня трудоустройства лица.

Для получения компенсации расходов работодатель подает заявку в электронной форме через Единый государственный веб-портал электронных услуг (Портал Дія) или в бумажной форме - лично во время посещения центра занятости или на адрес электронной почты соответствующего центра занятости.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Кабинет Министров Украины