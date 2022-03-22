Кабмин утвердил порядок выплат по 6500 гривен предприятиям за трудоустройство переселенцев

Компенсация расходов предоставляется работодателю за каждое трудоустроенное лицо на условиях срочного или бессрочного трудового договора (контракта), гиг-контракта, в том числе по совместительству.

Компенсация расходов предоставляется в размере 6500 гривен ежемесячно за каждое трудоустроенное лицо, за которого работодателем уплачивается единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование, на период военного времени и в течение 30 календарных дней после его отмены или прекращения.

Общая продолжительность предоставления компенсации расходов не может превышать двух месяцев со дня трудоустройства лица.

Для получения компенсации расходов работодатель подает заявку в электронной форме через Единый государственный веб-портал электронных услуг (Портал Дія) или в бумажной форме - лично во время посещения центра занятости или на адрес электронной почты соответствующего центра занятости.