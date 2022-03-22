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Уряд затвердив порядок виплат по 6500 гривень підприємствам за працевлаштування переселенців

Фото: 6500 гривень будуть виплачуватися за працевлаштування біженців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів схвалив порядок надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні. Виплачуватимуть по 6500 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову уряду від 20 березня 2022 р. № 331.

Компенсація витрат надається роботодавцю за кожну працевлаштовану особу на умовах строкового або безстрокового трудового договору (контракту), гіг-контракту, зокрема за сумісництвом.

Компенсація витрат надається у розмірі 6500 гривень щомісяця за кожну працевлаштовану особу, за яку роботодавцем сплачується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, на період воєнного часу та протягом 30 календарних днів після його скасування або припинення.

Загальна тривалість надання компенсації витрат не може перевищувати двох місяців з дня працевлаштування особи.

Для отримання компенсації витрат роботодавець подає заявку в електронній формі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг (Портал Дія); або в паперовій формі - особисто під час відвідування центру зайнятості або на адресу електронної пошти відповідного центру зайнятості.

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