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Кабмин утвердил порядок компенсаций за некачественную коммуналку

Новости » Политика    05.06.2019 - 15:19
Кабмин утвердил порядок компенсаций за некачественную коммуналку
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Для проверки качества услуг будут привлекать управителей многоквартирных домов

Кабинет министров Украины на заседании 5 июня утвердил порядок компенсаций стоимости услуг по управлению многоквартирным домом. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, правительство приняло постановление, которое регламентирует перерасчет за некачественные коммунальные услуги. В пояснительной записке указано, что закон разрешает не платить или платить со скидкой за услуги в многоквартирных домах.

Принятый порядок устанавливает, что для проверки качества услуг будут привлекать управителей многоквартирных домов, которые должны проверить жалобу жильцов и составить акт. Предполагается, что перерасчет уже будет входить в платежку за следующий месяц. Отметим, данное постановление регламентирует компенсации за некачественную уборку дома и придомовой территории, а также работу лифта.

Напомним, ранее регулятор сообщил, что в случае невыплаты компенсации в установленные сроки потребитель вправе обратиться к компании с заявлением. Прежде всего, в случае невыплаты компенсации в установленные сроки потребитель вправе обратиться к компании с заявлением.

Добавим, НКРЭКУ ужесточила требования к гарантированным стандартов качества электроснабжения.

 

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Темы: Кабмин
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