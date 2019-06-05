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Кабмін затвердив порядок компенсацій за неякісну комуналку

Новини » Політика    05.06.2019 - 15:19
Кабмін затвердив порядок компенсацій за неякісну комуналку
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Для перевірки якості послуг будуть залучати управителів багатоквартирних будинків

Кабінет міністрів України на засіданні 5 червня затвердив порядок компенсацій вартості послуг з управління багатоквартирним будинком. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, уряд ухвалив постанову, яка регламентує перерахунок за неякісні комунальні послуги. У пояснювальній записці зазначено, що закон дозволяє не платити або платити зі знижкою за послуги в багатоквартирних будинках.

Прийнятий порядок встановлює, що для перевірки якості послуг будуть залучати управителів багатоквартирних будинків, які повинні перевірити скаргу мешканців і скласти акт. Передбачається, що перерахунок вже буде входити в платіжку за наступний місяць. Зазначимо, дана постанова регламентує компенсації за неякісне прибирання будинку та прибудинкової території, а також роботу ліфта.

Нагадаємо, раніше регулятор повідомив, що в разі невиплати компенсації у встановлені терміни, споживач має право звернутися до компанії з заявою. Передусім, у разі невиплати компенсації у встановлені терміни, споживач має право звернутися до компанії з заявою.

Додамо, НКРЭКУ посилила вимоги до гарантованим стандартів якості електропостачання.

 

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Теми: Кабмін
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