Компенсация за коммуналку при размещении переселенцев: кто и как может получить

Согласно документу, компенсация предоставляется из резервного фонда государственного бюджета на покрытие расходов центральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, уплаченных за коммунальные услуги, потребленные в зданиях (помещениях), находящихся на их балансе, и в которых в условиях военного положения на безвозмездной основе размещены временно перемещенные лица, а именно за:

услуги по поставке тепловой энергии (или тепловой энергии в качестве товарной продукции);

услуги по поставке горячей воды, централизованного водоснабжения и централизованного водоотведения;

услуги по обращению с бытовыми отходами или вывозу бытовых отходов;

услуги по поставке и распределению природного газа;

услуги по поставке и распределению электрической энергии;

другие виды энергоносителей (дрова, пеллеты, уголь и др).

Для получения компенсации заведения, в которых размещены временно перемещенные лица на безвозмездной основе, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, в котором были получены коммунальные услуги, обеспечивают оплату коммунальных услуг и подают информацию.

Минрегион обобщает информацию, представленную областными военными администрациями, центральными органами исполнительной власти и готовит проект решения Кабинета министров Украины о выделении средств из резервного фонда государственного бюджета.

Компенсация предоставляется, начиная с 1 марта 2022 г. и исключительно после оплаты коммунальных услуг за предыдущий месяц.

Выделение средств из резервного фонда государственного бюджета и их использование для предоставления компенсации проводится на безвозвратной основе.

Отметим, частные владельцы жилья, которые бесплатно размещают беженцев, также могут получить компенсацию выплат за коммунальные платежи. Им будут насчитывать 450 гривен в месяц за каждого принятого человека.