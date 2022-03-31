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Компенсация за коммуналку при размещении переселенцев: кто и как может получить

Фото: ЖКУ будут компенсированы громадам, бесплатно принимающим беженцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров утвердил Порядок и условия предоставления компенсации центральным органам исполнительной власти и местным бюджетам на оплату коммунальных услуг, предоставляемых во время размещения в условиях военного положения временно перемещенных лиц. Компенсация будет выплачена уже за март.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 29 марта 2022 г. № 388.

Согласно документу, компенсация предоставляется из резервного фонда государственного бюджета на покрытие расходов центральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, уплаченных за коммунальные услуги, потребленные в зданиях (помещениях), находящихся на их балансе, и в которых в условиях военного положения на безвозмездной основе размещены временно перемещенные лица, а именно за:

  • услуги по поставке тепловой энергии (или тепловой энергии в качестве товарной продукции);
  • услуги по поставке горячей воды, централизованного водоснабжения и централизованного водоотведения;
  • услуги по обращению с бытовыми отходами или вывозу бытовых отходов;
  • услуги по поставке и распределению природного газа;
  • услуги по поставке и распределению электрической энергии;
  • другие виды энергоносителей (дрова, пеллеты, уголь и др).

Для получения компенсации заведения, в которых размещены временно перемещенные лица на безвозмездной основе, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, в котором были получены коммунальные услуги, обеспечивают оплату коммунальных услуг и подают информацию.

Минрегион обобщает информацию, представленную областными военными администрациями, центральными органами исполнительной власти и готовит проект решения Кабинета министров Украины о выделении средств из резервного фонда государственного бюджета.

Компенсация предоставляется, начиная с 1 марта 2022 г. и исключительно после оплаты коммунальных услуг за предыдущий месяц.

Выделение средств из резервного фонда государственного бюджета и их использование для предоставления компенсации проводится на безвозвратной основе.

Отметим, частные владельцы жилья, которые бесплатно размещают беженцев, также могут получить компенсацию выплат за коммунальные платежи. Им будут насчитывать 450 гривен в месяц за каждого принятого человека.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Кабинет Министров Украины