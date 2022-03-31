Компенсація за комуналку під час розміщення переселенців: хто і як може отримати

Згідно з документом, компенсація надається з резервного фонду державного бюджету на покриття витрат центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, сплачених закладами за комунальні послуги, спожиті у будівлях (приміщеннях), що перебувають на їх балансі, і в яких в умовах воєнного стану на безоплатній основі розміщені тимчасово переміщені особи, а саме за:

послуги з постачання теплової енергії (або теплової енергії як товарної продукції);

послуги з постачання гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення;

послуги з поводження з побутовими відходами або вивезення побутових відходів;

послуги з постачання та розподілу природного газу;

послуги з постачання та розподілу електричної енергії;

інші види енергоносіїв (дрова, пелети, вугілля тощо).

Для отримання компенсації заклади, у яких розміщено тимчасово переміщених осіб на безоплатній основі, до 20-го числа місяця, наступного за звітним, у якому були отримані комунальні послуги, забезпечують оплату комунальних послуг та подають інформацію.

Мінрегіон узагальнює інформацію, подану обласними військовими адміністраціями, центральними органами виконавчої влади та готує проект рішення Кабінету міністрів України про виділення коштів із резервного фонду державного бюджету.

Компенсація надається починаючи з 1 березня 2022 р. та виключно після здійснення оплати комунальних послуг за попередній місяць.

Виділення коштів із резервного фонду державного бюджету та їх використання для надання компенсації здійснюється на безповоротній основі.

Зазначимо, приватні власники житла, які безкоштовно розміщують біженців, також можуть отримати компенсацію виплат за комунальні платежі. Їм налічуватимуть 450 гривень на місяць за кожну прийняту людину.