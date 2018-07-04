Кабмин утвердил порядок добровольного страхования ответственности руководителей госпредприятий

Решение о заключении договора страхования принимает, в частности, субъект управления объектами госсобственности

Кабинет министров Украины утвердил порядок добровольного страхования ответственности руководителей госпредприятий. Соответствующее решение было принято сегодня, 4 июля 2018 года, в ходе заседания правительства.

Так, сегодня было утверждено постановление "Об утверждении порядка добровольного страхования ответственности руководителей и членов наблюдательных советов государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50 процентов акций (долей) принадлежат государству".

Как сообщается в пояснительной записке, согласно постановлению, решение о заключении договора страхования принимают субъект управления объектами госсобственности, к сферы управления которого принадлежит предприятие, общие сборы общества.

Так, среди страховых рисков, подлежащих возмещению, указаны:

осуществление инвестиционной деятельности, что привело к убыткам предприятия;

высказывания и заявления руководителей предприятия, что негативно повлияли на деловую репутацию предприятия и привели к его убыткам;

разглашение служебной и конфиденциальной информации и коммерческой тайны, что привело к убыткам предприятия;

заключение соглашений, в том числе таких, в которых у руководителей или членов наблюдательных советов есть личный интерес, которые привели к убыткам;

нанесения ущерба предприятию во время проведения процедур по его реорганизации или ликвидации,

обнародование недостоверной финансовой отчетности предприятия, что привело к его убыткам.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин утвердил план мероприятий по реализации Концепции госсистемы профориентации населения.