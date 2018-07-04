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Кабмін затвердив плану заходів з реалізації Концепції держсистеми профорієнтації населення

НовиниПолітика    04.07.2018 - 16:09
Фото: Кабмін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Фото: Кабмін (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зокрема, передбачається надання профорієнтаційних послуг особам, які брали участь в АТО

Кабінет міністрів України затвердив план заходів з реалізації Концепції державної системи професійної орієнтації населення. Відповідне рішення було прийнято сьогодні, 4 липня 2018 року, у ході засідання уряду.

Зокрема, як повідомляється у пояснювальній записці, проектом акта передбачено оновлення системи професійної орієнтації населення, запровадження інноваційних профорієнтаційних послуг, надання профорієнтаційних послуг з урахуванням принципу гендерної рівності, створення умов для активізації роботи з професійної орієнтації населення, у тому числі професійної переорієнтації та адаптації військовослужбовців, які звільняються або звільнені з військової служби, та осіб, які брали участь в антитерористичній операції або заходах із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, і звільнених із установ виконання кримінальних покарань та пробації.

"Реалізація заходів, визначених проектом акта, сприятиме підвищенню ефективності професійного самовизначення осіб, успішності зміни або вибору ними виду трудової діяльності, професії, подальшого навчання, соціальній та професійній мобільності, мотивації до легальної зайнятості в Україні, формуванню конструктивної поведінки на ринку праці.

Зокрема, пропонується:

  • включення до територіальних та місцевих програм зайнятості населення заходів щодо забезпечення розвитку системи професійної орієнтації населення (утворення робочих груп із вирішення питань професійної орієнтації населення регіону);
  • створення на офіційних веб-сайтах обласних, Київської міської державної адміністрації і постійне оновлення електронних баз даних профорієнтаційного спрямування (перелік центрів зайнятості, центрів кар'єри, молодіжних центрів, закладів вищої та профосвіти та спеціальностей, які можна в них отримати);
  • надання адресних профорієнтаційних послуг дітям з інвалідністю;
  • сприяння створенню центрів кар'єри на базі закладів освіти;
  • залучення міжнародної технічної допомоги для розвитку державної системи професійної орієнтації населення, а також вивчення успішного міжнародного досвіду у відповідній сфері.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рівень безробіття в Україні поступово знижується і за підсумками першого кварталу становив 9,7% проти 9,9% кварталом раніше.

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Теги публікації: Кабінет Міністрів України, Освіта  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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