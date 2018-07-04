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Кабмін затвердив порядок добровільного страхування відповідальності керівників держпідприємств

НовиниПолітика    04.07.2018 - 17:00
Фото: Кабмін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Фото: Кабмін (Віталій Носач, РБК-Україна)

Рішення про укладання договору страхування приймає, зокрема, суб'єкт управління об'єктами держвласності

Кабінет міністрів України затвердив порядок добровільного страхування відповідальності керівників держпідприємств. Відповідне рішення було прийнято сьогодні, 4 липня 2018 року, у ході засідання уряду.

Так, сьогодні було затверджено постанову "Про затвердження порядку добровільного страхування відповідальності керівників та членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі".

Як повідомляється у пояснювальній записці, відповідно до постанови, рішення про укладання договору страхування приймають суб'єкт управління об'єктами держвласності, до сфери управління якого належить підприємство, загальні збори товариства.

Так, серед страхових ризиків, що підлягають відшкодуванню, вказано:

  • здійснення інвестиційної діяльності, що призвела до збитків підприємства;
  • висловлювання і заяви керівників підприємства, що негативно вплинули на ділову репутацію підприємства та призвели до його збитків;
  • розголошення службової та конфіденційної інформації та комерційної таємниці, що призвело до збитків підприємства;
  • укладання угод, в тому числі таких, в яких у керівників або членів наглядових рад є особистий інтерес, що призвели до збитків;
  • завдання збитків підприємству під час проведення процедур із його реорганізації або ліквідації,
  • оприлюднення недостовірної фінансової звітності підприємства, що призвело до його збитків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін затвердив плану заходів з реалізації Концепції держсистеми профорієнтації населення.

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Теги публікації: Кабінет Міністрів України, страхование  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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