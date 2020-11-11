Кабмин утвердил план внедрения в Украине связи 5G

Кабинет министров утвердил план мероприятий по внедрению в Украине системы мобильной связи пятого поколения. Тендер на выдачу лицензий состоится в конце 2021 года.

Распоряжение принято во время заседания правительства 11 ноября.

Согласно плану, в октябре 2021 года будет объявлен конкурс или тендер на выдачу лицензий с использованием системы подвижной (мобильной) связи пятого поколения. Это произойдет при условии конверсии радиочастот.

В декабре 2021 года будут определены победители конкурса или тендера, которые выполнили все условия и предложили самую высокую цену за соответствующую полосу.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту распоряжения, в настоящее время в Украине функционируют системы мобильной связи 2G, ЗG, 40G.

"Системы подвижной (мобильной) связи пятого поколения (5G) значительно расширяют ограниченный функционал сервисов сетей подвижной (мобильной) связи предыдущих поколений. Основными функциональными особенностями сетей 5G является усовершенствованный мобильный широкополосный доступ к Интернету, сверхнадежные коммуникации с низкой задержкой и массивные межмашинные коммуникации, на основе которых строится все многообразие услуг и возможностей сетей ІМТ2020 (5G)", - говорится в документе.

К таким услугам и возможностям относятся: значительно более высокая скорость передачи данных, объемное видео и видео сверхвысокой четкости, промышленная автоматизация, связь при чрезвычайных ситуациях и др. "В результате внедрения системы подвижной (мобильной) связи пятого поколения (5G) экономика Украины получит возможность для стремительного роста", - отмечается в записке.

Напомним, в сентябре Кабинет министров одобрил план мероприятий по повышению качества услуг подвижной (мобильной) связи на 2020-2022 годы. В плане есть мероприятия по внедрению технологии 5G.

Отметим, в феврале Киевстар, Vodafone Украины и lifecell получили лицензии 4G в диапазонах низких без тендера. Решение Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации приняла после указа президента и постановлений правительства.