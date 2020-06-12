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Кабмин утвердил план создания новых районов в Украине: список

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Кабинет министров проводит внеочередное заседание

Правительство утвердило план создания районов в части реформы административно-территориального устройства Украины. Кабинет министров проводит внеочередное заседание.

Такое решение приняли на заседании правительства.

В постановлении предусматривается формирование такого количества районов:

  • АР Крым - 10 районов,
  • Винницкая область - 5 районов,
  • Волынская область - 4 района
  • Днепропетровская область - 6 районов
  • Донецкая область - 8 районов
  • Житомирская - 4 района
  • Закарпатская область - 5 районов
  • Запорожская область - 5 районов
  • Ивано-Франковская область - 5 районов
  • Киевская область - 6 районов
  • Кировоградская область - 4 района
  • Луганская - 8 районов
  • Львовская область - 7 районов
  • Николаевская - 4 района
  • Одесская - 6 районов
  • Полтавская - 4 района
  • Ровенская область - 4 района
  • Сумская область - 5 районов
  • Тернопольская область - 3 района
  • Харьковская область - 7 районов
  • Херсонская область - 3 района
  • Хмельницкая область - 5 районов
  • Черкасская область - 4 района
  • Черновицкая область - 3 района
  • Черниговская область - 4 района.

По формированию ОТГ принято следующее решение:

  • В Полтавской области предусматривается формирование 61 территориальной общины,
  • В Волынской области - 54 т.о.,
  • В Днепропетровской области - 86 т.о.,
  • В Сумской области - 51 т.о.,
  • В Николаевской области - 52 т.о.,
  • В Кировоградской области - 49 т.о.,
  • В Черкасской области - 67 т.о.,
  • В Ивано-Франковской области - 62 т.о.,
  • В Ровенской области - 64 т.о.,
  • В Виннициький области - 63 т.о.,
  • В Закарпатской области - 64 т.о.,
  • В Киевской области - 69 т.о.,
  • В Черниговской области - 57 т.о.,
  • В Харьковской области - 56 т.о.,
  • В Луганской области - 37 т.о.,
  • В Одесской области - 91 т.о.,
  • В Чернивеський области - 52 т.о.,
  • В Запорожской области - 67 т.о.,
  • В Херсонской области - 49 т.о.,
  • В Тернопольской области - 55 т.о.,
  • В Хмельницкой области - 60 т.о.,
  • В Донецкой области - 66 т.о.,
  • В Житомирской области - 65 т.о.

Постановление планируют доработать в однодневный срок и опубликовать. Винницкую, Житомирскую, Полтавскую, Одесскую, Львовскую и Сумскую области еще раз пересмотрят.

Напомним, во фракции "Слуга народа" развенчали основные мифы о создании новых районов в Украине.

Ранее сообщалось, что изменения в Конституцию в части децентрализации власти будут готовы к июлю.

Автор: Анастасия Рокитна

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