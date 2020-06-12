Кабмін затвердив план утворення нових районів в Україні: список

Уряд затвердив план створення районів в частині реформи адміністративно-територіального устрою України. Кабінет міністрів проводить позачергове засідання.

Таке рішення прийняли на засіданні уряду.

У постанові передбачається формування такої кількості районів:

АР Крим - 10 районів,

Вінницька область - 5 районів,

Волинська область - 4 райони

Дніпропетровська - 6 районів

Донецька область - 8 районів

Житомирська - 4 райони

Закарпатська область - 5 районів

Запорізька область - 5 районів

Івано-Франківська область - 5 районів

Київська область - 6 районів

Кіровоградська область - 4 райони

Луганська - 8 районів

Львівська область - 7 районів

Миколаївська - 4 райони

Одеська - 6 районів

Полтавська - 4 райони

Рівненська область - 4 райони

Сумська область - 5 районів

Тернопільська область - 3 райони

Харківська область - 7 районів

Херсонська область - 3 райони

Хмельницька область - 5 районів

Черкаська область - 4 райони

Чернівецька область - 3 райони

Чернігівська область - 4 райони.

Щодо формування ОТГ прийнято таке рішення:

У Полтавській області передбачається формування 61 територіальної громади,

У Волинській області - 54 т.г.,

У Дніпропетровській області - 86 т.г.,

У Сумській області - 51 т.г,

У Миколаївській області - 52 т.г.,

У Кіровоградській області - 49 т.г.,

У Черкаській області - 67 т.г.,

В Івано-Франківській області - 62 т.г.,

У Рівненській області - 64 т.г.,

У Вінниціькій області - 63 т.г.,

У Закарпатській області - 64 т.г.,

У Київській області - 69 т.г.,

У Чернігівській області - 57 т.г.,

У Харківській області - 56 т.г.,

У Луганській області - 37 т.г..

В Одеській області - 91 т.г.,

У Чернівеській області - 52 т.г.,

У Запорізькій області - 67 т.г.,

У Херсонській області - 49 т.г.,

У Тернопільській області - 55 т.г.,

У Хмельницькій області - 60 т.г.,

У Донецькій області - 66 т.г.,

У Житомирській області - 65 т.г.

Постанову планують доопрацювати в одноденний термін і опублікувати. Вінницьку, Житомирську, Полтавську, Одеську, Львівську та Сумську області ще раз переглянуть.

Нагадаємо, у фракції "Слуга народу" розвінчали основні міфи щодо утворення нових районів в Україні.

Раніше повідомлялось, що зміни до Конституції у частині децентралізації влади будуть готові до липня.