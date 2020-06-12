Кабмін затвердив план утворення нових районів в Україні: список

Уряд затвердив план створення районів в частині реформи адміністративно-територіального устрою України. Кабінет міністрів проводить позачергове засідання.
Таке рішення прийняли на засіданні уряду.
У постанові передбачається формування такої кількості районів:
- АР Крим - 10 районів,
- Вінницька область - 5 районів,
- Волинська область - 4 райони
- Дніпропетровська - 6 районів
- Донецька область - 8 районів
- Житомирська - 4 райони
- Закарпатська область - 5 районів
- Запорізька область - 5 районів
- Івано-Франківська область - 5 районів
- Київська область - 6 районів
- Кіровоградська область - 4 райони
- Луганська - 8 районів
- Львівська область - 7 районів
- Миколаївська - 4 райони
- Одеська - 6 районів
- Полтавська - 4 райони
- Рівненська область - 4 райони
- Сумська область - 5 районів
- Тернопільська область - 3 райони
- Харківська область - 7 районів
- Херсонська область - 3 райони
- Хмельницька область - 5 районів
- Черкаська область - 4 райони
- Чернівецька область - 3 райони
- Чернігівська область - 4 райони.
Щодо формування ОТГ прийнято таке рішення:
- У Полтавській області передбачається формування 61 територіальної громади,
- У Волинській області - 54 т.г.,
- У Дніпропетровській області - 86 т.г.,
- У Сумській області - 51 т.г,
- У Миколаївській області - 52 т.г.,
- У Кіровоградській області - 49 т.г.,
- У Черкаській області - 67 т.г.,
- В Івано-Франківській області - 62 т.г.,
- У Рівненській області - 64 т.г.,
- У Вінниціькій області - 63 т.г.,
- У Закарпатській області - 64 т.г.,
- У Київській області - 69 т.г.,
- У Чернігівській області - 57 т.г.,
- У Харківській області - 56 т.г.,
- У Луганській області - 37 т.г..
- В Одеській області - 91 т.г.,
- У Чернівеській області - 52 т.г.,
- У Запорізькій області - 67 т.г.,
- У Херсонській області - 49 т.г.,
- У Тернопільській області - 55 т.г.,
- У Хмельницькій області - 60 т.г.,
- У Донецькій області - 66 т.г.,
- У Житомирській області - 65 т.г.
Постанову планують доопрацювати в одноденний термін і опублікувати. Вінницьку, Житомирську, Полтавську, Одеську, Львівську та Сумську області ще раз переглянуть.
Нагадаємо, у фракції "Слуга народу" розвінчали основні міфи щодо утворення нових районів в Україні.
Раніше повідомлялось, що зміни до Конституції у частині децентралізації влади будуть готові до липня.