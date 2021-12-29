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Кабмин утвердил план основных мер гражданской защиты на 2022 год: что он предусматривает

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Киев, Среда 29 декабря 2021 10:07
Кабмин утвердил план основных мер гражданской защиты на 2022 год: что он предусматривает Фото: Кабмин утвердил план основных мероприятий гражданской защиты на 2022 год (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Кабинет министров утвердил план основных мероприятий гражданской защиты на следующий год. Соответствующий документ опубликован на правительственном портале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение.

"Утвердить план основных мероприятий гражданской защиты на 2022 год
(далее - план мероприятий), который прилагается", - говорится в документе.

Согласно распоряжению центральным и местным органам исполнительной власти, Раде министров АР Крым поручено:

  1. разработать на основе плана мероприятий отраслевые и региональные планы основных мероприятий гражданской защиты на 2022 год в соответствии со своими полномочиями;
  2. с участием органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций организовать и провести в течение января 2023 года сборы руководящего состава центральных и местных органов исполнительной власти, Раді министров АР Крым, предприятий, учреждений и организаций по подведению итогов работы в сфере гражданской защиты в 2022 году и определение основных задач в указанной сфере на 2023 год;
  3. обеспечить представление в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям:
  • информацию о состоянии выполнения плана мероприятий в первом полугодии - до 12 июля 2022 г., за год - до 10 февраля 2023 г.;
  • предложения к проекту плана основных мероприятий гражданской защиты на 2023 год - до 12 июля 2022 года.

Кроме этого, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям поручено:

  • осуществить контроль за выполнением плана мероприятий и проинформировать до 6 марта 2023 г. Кабинет министров о результатах работы;
  • подать до 10 декабря 2022 г. проект распоряжения Кабмина об утверждении плана основных мероприятий гражданской защиты на 2023 год.

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