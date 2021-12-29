Кабмін затвердив план основних заходів цивільного захисту на 2022 рік: що він передбачає
Фото: Кабмін затвердив план основних заходів цивільного захисту на 2022 рік (Віталій Носач, РБК-Україна)
Кабінет міністрів затвердив плану основних заходів цивільного захисту на наступний рік. Відповідний документ опубліковано на урядовому порталі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження.
"Затвердити план основних заходів цивільного захисту на 2022 рік
(далі - план заходів), що додається", - йдеться в документі.
Згідно з розпорядженням центральним та місцевим органам виконавчої влади, Раді міністрів АР Крим доручено:
- розробити на основі плану заходів галузеві та регіональні плани основних заходів цивільного захисту на 2022 рік відповідно до своїх повноважень;
- за участю органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій організувати та провести протягом січня 2023 року збори керівного складу центральних та місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів АР Крим, підприємств, установ та організацій щодо підбиття підсумків роботи у сфері цивільного захисту у 2022 році та визначення основних завдань у зазначеній сфері на 2023 рік;
- забезпечити подання до Державної служби з надзвичайних ситуацій:
- інформацію про стан виконання плану заходів у першому півріччі - до 12 липня 2022 р., за рік - до 10 лютого 2023 р.;
- пропозиції до проекту плану основних заходів цивільного захисту на 2023 рік - до 12 липня 2022 року.
Крім цього, Державній службі з надзвичайних ситуацій доручено:
- здійснити контроль за виконанням плану заходів та поінформувати до 6 березня 2023 р. Кабінет міністрів про результати роботи;
- подати до 10 грудня 2022 р. проект розпорядження Кабміну щодо затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2023 рік.