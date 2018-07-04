Кабмин утвердил план мероприятий по реализации Концепции госсистемы профориентации населения

В частности, предусматривается предоставление профориентационных услуг лицам, которые принимали участие в АТО

Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий по реализации Концепции государственной системы профессиональной ориентации населения. Соответствующее решение было принято сегодня, 4 июля 2018 года, в ходе заседания правительства.

В частности, как сообщается в пояснительной записке, проектом акта предусмотрено обновление системы профессиональной ориентации населения, внедрение инновационных профориентационных услуг, предоставление профориентационных услуг с учетом принципа гендерного равенства, создание условий для активизации работы по профессиональной ориентации населения, в том числе профессиональной переориентации и адаптации военнослужащих, которые увольняются или уволены с военной службы, и лиц, которые принимали участие в антитеррористической операции или мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, и освобожденных из учреждений исполнения уголовных наказаний и пробации.

"Реализация мероприятий, определенных проектом акта, будет способствовать повышению эффективности профессионального самоопределения лиц, успешности изменения или выбора ими вида трудовой деятельности, профессии, дальнейшего обучения, социальной и профессиональной мобильности, мотивации к легальной занятости в Украине, формированию конструктивного поведения на рынке труда.

В частности, предлагается:

включение в территориальные и местные программы занятости населения мероприятий по обеспечению развития системы профессиональной ориентации населения (создание рабочих групп по решению вопросов профессиональной ориентации населения региона);

создание на официальных сайтах областных, Киевской городской государственной администрации и постоянное обновление электронных баз данных профориентационного направления (перечень центров занятости, центров карьеры, молодежных центров, учреждений высшего и профобразования и специальностей, которые можно в них получить);

оказание адресных профориентационных услуг детям с инвалидностью;

содействие созданию центров карьеры на базе учреждений образования;

привлечение международной технической помощи для развития государственной системы профессиональной ориентации населения, а также изучение успешного международного опыта в соответствующей сфере.

Напомним, ранее сообщалось, что уровень безработицы в Украине постепенно снижается и по итогам первого квартала составил 9,7% против 9,9% кварталом ранее.