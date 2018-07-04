Кабмин утвердил план мероприятий по реализации Концепции госсистемы профориентации населения

В частности, предусматривается предоставление профориентационных услуг лицам, которые принимали участие в АТО
Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий по реализации Концепции государственной системы профессиональной ориентации населения. Соответствующее решение было принято сегодня, 4 июля 2018 года, в ходе заседания правительства.
В частности, как сообщается в пояснительной записке, проектом акта предусмотрено обновление системы профессиональной ориентации населения, внедрение инновационных профориентационных услуг, предоставление профориентационных услуг с учетом принципа гендерного равенства, создание условий для активизации работы по профессиональной ориентации населения, в том числе профессиональной переориентации и адаптации военнослужащих, которые увольняются или уволены с военной службы, и лиц, которые принимали участие в антитеррористической операции или мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, и освобожденных из учреждений исполнения уголовных наказаний и пробации.
"Реализация мероприятий, определенных проектом акта, будет способствовать повышению эффективности профессионального самоопределения лиц, успешности изменения или выбора ими вида трудовой деятельности, профессии, дальнейшего обучения, социальной и профессиональной мобильности, мотивации к легальной занятости в Украине, формированию конструктивного поведения на рынке труда.
В частности, предлагается:
Напомним, ранее сообщалось, что уровень безработицы в Украине постепенно снижается и по итогам первого квартала составил 9,7% против 9,9% кварталом ранее.